В Селидово ВСУ убили семейную пару, которая месяц готовила им еду. Об этом сообщила беженка из города Елена Николаенко в беседе с РИА «Новости» .

Она отметила, что погибшим было примерно 50 лет. Их дочь уехала в другую страну, а сами они не решились бросить дом.

«Рядом заселились военные, притащили свою пушку. Таня с Сережей кормили их, они давали, правда, им продукты. И она варила им кушать три раза в день. И вот месяц они там жили», — заявила Николаенко.

Через некоторое время семья исчезла. Когда в город вошли российские военные, то Николаенко спросила их о паре. Те попросили ее опознать тела погибших.

«И вот они целый месяц их кормили, а эти фашисты отблагодарили их так», — рассказала собеседница агентства.

Ранее жительница Курской области Анастасия Клименко рассказала, что когда иностранные наемники ВСУ зашли в Суджанский район в начале августа, то начали расстреливать мирных жителей. По ее словам, некоторых женщин насиловали и издевались над ними.