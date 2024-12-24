Доброволец Жак: солдаты ВСУ стали сдаваться в плен во время прямого контакта

Солдаты ВСУ, принявшие решение сдаться в плен, ждут установления прямого контакта с штурмовиками ВС России, так как опасаются мести своих подразделений. Об этом РИА «Новости» рассказал замполит добровольческого отряда имени Максима Кривоноса, состоящего из ранее служивших в рядах украинской армии и попавших в плен, с позывным Жак.

По его словам, желающие сдаться в плен сообщают об этом во время прямого — словесного и визуального — контакта. Военный назвал такой метод «рискованным мероприятием», на которое солдаты ВСУ идут из-за опасений быть уничтоженным своими же сослуживцами.

«Понятное дело, что это все происходит через боевой процесс, но в любом случае — это намного лучше, чем просто умереть в очередном „мясном“ штурме по „указiвке“ (указке — прим. ред.) Зеленского или кого-либо еще», — подчеркнул Жак.

Ранее ВС России обнаружили в частном доме в Курской области раненого украинского солдата, которого бросили сослуживцы. Военнослужащий прятался под кроватью.