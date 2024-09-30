Подразделения пятой отдельной бригады Южной группировки войск заставили сдаться в плен украинских военнослужащих в ходе боев в районе Красногоровки на Донецком направлении Об этом со ссылкой на данные Минобороны сообщило РИА «Новости» .

«Несмотря на попытки противника контратаковать, штурмовые группы оперативно реагировали на любые изменения обстановки и вынудили военнослужащих одного из подразделений ВСУ, оборонявших опорный пункт, сдаться», — рассказали в ведомстве.

Военнослужащие вели артиллерийский огонь, корректируемый с помощью БПЛА, по позициям противника. В результате атаки солдаты ВСУ прекратили сопротивление, подняли белый флаг, оставили свое оружие и сбросили экипировку перед капитуляцией.

Позже украинские пленные рассказали, что их командование оставило их без поддержки и в течение шести дней они были без воды. По их словам, среди них были раненые, но командование не предоставляло возможности для эвакуации, в результате чего потери среди личного состава ВСУ оказались значительными.

После сдачи в плен украинские военнослужащие получили необходимую медицинскую помощь, их накормили и предоставили возможность отдохнуть.

Ранее военный корреспондент Максим аль-Тури рассказал, что ВС России взяли в клещи украинские войска в Угледаре. В этом населенном пункте у противника был один из самых мощных укрепрайонов.