Украинские военные устроили расстрел семьи на подконтрольном участке ДНР. Об этом Telegram-каналу Mash рассказал житель Нью-Йорка, который год прятался в подвале от ВСУ.

За это время мужчина стал свидетелем как минимум трех военных преступлений ВСУ. По его словам, боевики прямо из танка ударили по супружеской паре. В итоге, мужчину откинуло, а женщину разорвало. Потом отец с сыном похоронили погибшую.

В другом случае украинские военные силком заставили людей эвакуироваться на Украину. Для этого они забросали гранаты в трубы от буржуек, с помощью которых в домах грелись жители поселка.

«Они залетели в подвал и давай там на колени всех ставить, издевались. Потом сказали: по сумке на человека — и в сторону Украины. Если не эвакуируетесь, то всех перестреляем», — сообщил мужчина.

Также боевики ВСУ расстреляли семерых мирных жителей на стороне петровского завода. Собеседник канала отправил свою семью в Луганск в 2023 году, а сам выбраться не успел. Поэтому он сидел в подвале до тех пор, пока российская армия не освободила Нью-Йорк.

Ранее беженцы из поселка Новгородского рассказали о соседях, которые скитались между населенными пунктами. Бойцы ВСУ сочли их «ждунами» и расстреляли.