На подконтрольном Украине участке ДНР военные расстреляли семью, курсировавшую между селами. Украинские военные заподозрили мирных жителей в симпатии к России, рассказал РИА «Новости» беженец Юрий Мухин.

Мужчину вывезли из поселка Новгородского, которому дали название Нью-Йорк. Он рассказал о неблагополучных соседях, которые скитались между населенными пунктами — то уезжали в Торецк, то возвращались домой. По словам Мухина, бойцы Вооруженных сил Украины сочли их «ждунами» и расстреляли.

«Они то в Новгородское ходили, то назад. Дом у вас целый, что вы ушли из него. Они пошли, их там расстреляли, сказали, так и лежат», — сказал он.

Украинские солдаты не жалели не только местных жителей, но и собственных сослуживцев. Военнопленный Дмитрий Ромаев рассказал, как они направили на окруженное подразделение дрон «Баба-яга».