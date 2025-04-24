Украинские военные расправились с насиловавшим новобранцев боевиком РДК

Заместитель Ганчева: украинские военные похитили насильника новобранцев из РДК

Фото: РИА «Новости»

Украинские военные избили и увезли в неизвестном направлении боевика «Русского добровольческого корпуса»*, который насиловал новобранцев. Об этом сообщил журналистам замглавы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк, которого процитировало РИА «Новости».

«Имеются все основания полагать, что он стал жертвой расправы за многочисленные инциденты, связанные с изнасилованием мобилизованных», — добавил он.

Ранее украинская фитнес-модель Анастасия Тереховская, победившая в конкурсе красоты в поддержку украинской армии, заявила, что боевики ВСУ накачали ее наркотиками и изнасиловали, когда она попыталась вступить в одно из добровольческих подразделений. После этого она отказалась от своих замыслов и вернулась домой.

* Запрещенная в России террористическая организация

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