Украинские военные избили и увезли в неизвестном направлении боевика «Русского добровольческого корпуса»*, который насиловал новобранцев. Об этом сообщил журналистам замглавы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк, которого процитировало РИА «Новости» .

«Имеются все основания полагать, что он стал жертвой расправы за многочисленные инциденты, связанные с изнасилованием мобилизованных», — добавил он.

Ранее украинская фитнес-модель Анастасия Тереховская, победившая в конкурсе красоты в поддержку украинской армии, заявила, что боевики ВСУ накачали ее наркотиками и изнасиловали, когда она попыталась вступить в одно из добровольческих подразделений. После этого она отказалась от своих замыслов и вернулась домой.

* Запрещенная в России террористическая организация