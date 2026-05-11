Военные Вооруженных сил Украины массово вывозили украденные в ДНР вещи на продажу в Европу. Об этом РИА «Новости» сообщил беженец Андрей Бондарь.

По словам мужчины, его жена отправилась за посылкой в местное отделение почты, где образовалась длинная очередь из украинских боевиков.

«Вся площадь была забита украинскими военными машинами. Они привозили ковры, сумки, технику и отправляли все через почту. Потом в интернет заглянешь, а там все б/у из Украины, отсюда», — добавил Бондарь.

Военные отправляли бытовую технику, ноутбуки и другие вещи. Пикапы были полностью загружены.

Ранее сдавшийся в плен бывший украинский заключенный Роман Дубовик сообщил, что тюрьма в Харькове почти опустела после решения киевских властей набирать заключенных в ряды ВСУ.