Украинские военные прибыли в Данию, чтобы сбивать беспилотники

Украинские военные прибыли в Данию, чтобы помогать местным коллегам сбивать беспилотники. Об этом заявил в Telegram-канале Владимир Зеленский.

«Наши парни уже в Дании. Это опытные украинцы, которые знают, как выявлять и сбивать ударные дроны», — написал он.

Глава киевского режима назвал это первым шагом к созданию европейской «стены дронов» и призвал ввести новый пакет санкций против России.

Ранее газета Financial Times сообщила, что эффективность украинских систем ПВО против российских баллистических ракет упала до рекордно низких 6%. Состояние противовоздушной обороны близко к критическому, не спасают и поставки комплексов Patriot.