«На совести Зеленского». В Раде объяснили, почему у ВСУ все так плохо | 360°

Спецоперация 05 мая 2024, 00:38 «На совести Зеленского». В Раде объяснили, почему у ВСУ все так плохо Бывший депутат Рады Береза: в ВСУ тяжелое положение из-за отставки Залужного РИА «Новости»

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Бывший украинский депутат Рады Борислав Береза заявил, что трудности, которые настигли ВСУ на поле боя, возникли из-за отставки главнокомандующего Валерия Залужного. Свое мнение он выразил на YouTube-канале.

«Ситуация, которая сейчас случилась, она вся на совести [президента Украины] Владимира Зеленского. Именно он, а не [главком ВСУ Александр] Сырский или кто другой, виноват в этом», — сказал Береза.

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По словам политика, нынешний президент Украины является «исполнителем». Залужному пришлось покинуть свой пост, потому что Зеленский стремился к власти, оказавшейся для него важнее интересов страны.

«[Залужного] сняли из-за высокого рейтинга, высокого доверия и потому что Зеленский видел в нем конкурента на предстоящих выборах», — сказал бывший депутат.

Ранее президент Украины собрал совещание с высокопоставленными военными из-за ухудшения ситуации в ВСУ. Как отметил британский эксперт Александр Меркурис, глава страны приказал боевикам удерживать позиции любой ценой, а также не допускать отступления ВСУ.