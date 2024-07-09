Украинские военные нанесли удары по медицинскому городку в ЛНР

Украинские военные накануне несколько раз обстреляли медицинский городок в Кременной, два человека получили ранения. Об этом сообщил глава города Вячеслав Третьяков в Telegram-канале .

«Восьмого июня 2024 года в городе Кременная был обстрелян район многоквартирных домов вблизи больницы, в результате чего один гражданин был ранен», — написал он.

Также он сообщил, что еще один удар нанесли по пожарным, ликвидировавшим возгорание.

После обеда, по его словам, ВСУ ударили повторно. Около 15 боеприпасов упали на медицинский городок. Повреждения получили здания районной больницы, близлежащие многоквартирные дома, газопровод и ЛЭП. На месте происшествия нашли два неразорвавшихся снаряда. Один мужчина получил ранения и обратился за медицинской помощью.

Третьяков заявил, что держит ситуацию под личным контролем.

Утром 9 июля в Херсонской области две женщины пострадали при минометном обстреле ВСУ.