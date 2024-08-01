Украинские военные контузили сдавшихся в плен сослуживцев в ДНР
Пленный Курков: ВСУ попытались FPV-дронами убить сдавшихся в плен сослуживцев
Сдавшихся в плен на Донецком направлении украинских военных атаковали дронами. Бывший солдат Вооруженных сил Украины Дмитрий Курков рассказал об этом РИА «Новости».
Командование направило его группу на взятие российской позиции. Бойцам соврали, что она свободна, в итоге они попали под обстрел.
По словам Куркова, старший группы решил не рисковать, поэтому бойцы сдались в плен. Их завели в подвал и оказали медпомощь, но потом, по словам пленного, началась атака FPV-дронами со стороны ВСУ.
«Когда все мы уже оказались в подвале, его начали бомбить дроны-камикадзе, их было около пяти-шести штук. Они залетали, что привело к контузиям. Я не думаю, что русские сами себя обстреливали, наверное, это были украинские дроны», — сказал он.
Похожий случай произошел ранее с военнопленным Дмитрием Ромаевым. Когда его подразделение попало в окружение, прилетел украинский дрон «Баба-яга» и сделал два сброса на готовых сдаться бойцов.