Украинские военные контузили сдавшихся в плен сослуживцев в ДНР

Сдавшихся в плен на Донецком направлении украинских военных атаковали дронами. Бывший солдат Вооруженных сил Украины Дмитрий Курков рассказал об этом РИА «Новости» .

Командование направило его группу на взятие российской позиции. Бойцам соврали, что она свободна, в итоге они попали под обстрел.

По словам Куркова, старший группы решил не рисковать, поэтому бойцы сдались в плен. Их завели в подвал и оказали медпомощь, но потом, по словам пленного, началась атака FPV-дронами со стороны ВСУ.

«Когда все мы уже оказались в подвале, его начали бомбить дроны-камикадзе, их было около пяти-шести штук. Они залетали, что привело к контузиям. Я не думаю, что русские сами себя обстреливали, наверное, это были украинские дроны», — сказал он.

Похожий случай произошел ранее с военнопленным Дмитрием Ромаевым. Когда его подразделение попало в окружение, прилетел украинский дрон «Баба-яга» и сделал два сброса на готовых сдаться бойцов.