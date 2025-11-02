Украинские военные атаковали бойцов ВС России БПЛА с химзарядами

Военные Вооруженных сил Украины атаковали позиции российских бойцов на Константиновском направлении дронами с химическими зарядами. Об этом РИА «Новости» рассказал боец Южного военного округа с позывным Мел.

«Спрятались в подвале. Нас атаковали множество FPV-дронов с разными зарядами — с зарядами фугасными, с зарядами зажигательными, также с химическими зарядами», — отметил он.

По его словам, ВС России подготовились к таким атакам и смогли защититься с помощью средств индивидуальной защиты — у каждого были противогазы.

Ранее российский постпред при ОЗХО сообщил о зарегистрированных случаях применения Украиной боевых отравляющих веществ и наличие системы их массового производства.