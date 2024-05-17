Украинские военкомы в жесткой форме раздали повестки депутатам Горсовета Канева | 360°

Спецоперация 17 мая 2024, 18:53 Украинские военкомы в жесткой форме раздали повестки депутатам Горсовета Канева «Страна.ua»: депутатам Горсовета Канева выдали повестки на заседании РИА «Новости»

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Представители военкомата города Канева в Черкасской области Украины выдали повестки местным депутатам во время заседания горсовета. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

На видео, которое зафиксировало эту процедуру, мужчины в военной форме поочередно вызывали народных избранников и вручали им соответствующие документы.

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Причиной визита представителей военкомата в здание местного муниципалитета стало игнорирование депутатами вызова в орган, ответственный за военно-мобилизационную работу.

«Думаю, депутаты примут правильное решение по бригаде, которой нужно все-таки предоставить помощь», — заявил один из представителей военного ведомства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому в ряды ВСУ будут мобилизовывать преступников, которые отбывают наказание в тюрьмах.