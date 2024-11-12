Украинские власти поручили территориальным центрам комплектования мобилизовать миллион человек для немедленной отправки в зону боевых действий. Об этом рассказал замглавы российской военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк.

«При этом основными регионами — донорами так называемого мобилизационного ресурса станут Харьковская, Одесская и Днепропетровская области, а также подконтрольные Киеву районы Запорожской и Херсонской областей», — процитировало его РИА «Новости».

По его словам, для реализации плана в Харьковскую область направили 20 тысяч сотрудников военных комиссариатов из западных областей Украины. Лисняк подчеркнул, что мобилизуют даже тех, кто имеет право на отсрочку от призыва или не может служить по состоянию здоровья, включая инвалидов и людей с психическими расстройствами.

Кроме того, по его сведениям, мобилизация проходит среди заключенных, которых отправляют на наиболее опасные участки линии фронта.

Ранее у военкоматов на Украине выстроились огромные очереди из желающих продлить отсрочку. В приложении «Резерв+» возникли технические неполадки, из-за чего украинцы, которые подлежат призыву на военную службу, не могут сделать это онлайн.