Украинские власти объявили принудительную эвакуацию из Малой Токмачки

Украинская администрация объявила о принудительной эвакуации населения из крупного села Малая Токмачка на Ореховском направлении в Запорожье. Об этом РИА «Новости» заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Режим Зеленского силами полицаев и нацгвардии начал принудительную эвакуацию населения из Малой Токмачки», — отметил он.

ВС России подходят все ближе к окраинам населенного пункта, рассказал Рогов. По его словам, украинские власти опасаются, что местные жители будут передавать российским военным точные координаты размещения ВСУ.

Ранее ВС России зашли в село Шевченко, которое находится западнее Курахова. В населенном пункте начались бои, инициатива находится в руках российских военных. Рогов подчеркнул, что войска окружают Курахово, и над ВСУ нависла угроза полного взятия города в кольцо.