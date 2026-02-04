Власти Украины начали эвакуировать населенные пункты за линией боевого соприкосновения в Харьковской области. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

По их информации, эвакуацию проводят по мере продвижения вглубь региона группировки войск Север. Официального подтверждения от украинской стороны пока не поступало.

Российские военные взяли под контроль 24 населенных пункта в зоне спецоперации за январь. В Харьковской области отличились военные группировок «Запада» и «Севера», освободившие населенные пункты Старица, Подолы, Симиновка и Купянск-Узловой.

Также десятки населенных пунктов освободили в ДНР и Запорожской области.