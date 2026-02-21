Украинские танки вели огонь под прикрытием жилых домов в Гуляйполе

Танки ВСУ занимали позиции в жилой застройке и вели огонь, прикрываясь домами мирных жителей в Гуляйполе. Об этом РИА «Новости» рассказала беженка.

«Приезжали танки на улицу и в основном прятались за домами. Люди выходили и просили, чтобы они не стреляли, потому что сейчас постреляют и уедут, а потом сюда прилетит и разобьют дома. А они говорили: „Нам ваши курятники не нужны, мы землю защищаем“», — заявила собеседница агентства.

По ее словам, однажды танк занял позицию в 30 метрах от ее двора.

Ранее ВС России успешно предотвратили попытку ВСУ закрепиться в селе Криничное Запорожской области. Штурмовики выбили врага с позиций и удержали рубеж у ж/д линии.