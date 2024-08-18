Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области

«24 канал»: в городе Белополье в Сумской области прогремели взрывы

В Сумской области Украины в воскресенье, 18 августа, прозвучали мощные взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги в регионе. Об этом сообщил украинский «24 канал».

По информации источника, часть города Белополье в результате взрывов осталась без света.

«На Сумщине, в Белополье, прогремели сильные взрывы. Свет пропал в некоторой части города», — заявили журналисты.

С 10 октября 2022 года российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре в ответ на террористический акт на Крымском мосту. По оценкам властей России, за ним стояли спецслужбы соседней страны. Удары наносят по объектам связи, военного управления, оборонной промышленности и энергетики по территории всей Украины.

Ранним утром в воскресенье украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Киеве.  По предварительным данным, речь шла о боевой работе «Искандеров».

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