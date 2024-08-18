Взрывы прозвучали в Киеве

Фото: РИА «Новости»

В Киеве прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Инсайдер UA».

«Угроза баллистики Киев. <…> Был взрыв в районе Броваров», — говорится в сообщении.

Другие украинские СМИ сообщили, что взрыв прогремел рядом с Киевом. По предварительной информации, из Воронежской или Курской области вылетел «Искандер». Угроза удара баллистическими ракетами сохраняется до отбоя тревоги.

Начальник военной администрации Киева Сергей Попко подтвердил, что воздушная тревога продолжает звучать.

Силы противовоздушной обороны работают в области, на подступах к украинской столице. Он призвал жителей оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.

Ранее взрыв раздался в городе Николаеве на юге страны. Несколько дней назад аналогичная ситуация произошла в Сумской области. Взрыв услышали в городе Сумы.

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