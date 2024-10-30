Украинские СМИ приняли звезду сериала «Игра в кальмара» за военного из КНДР

Украинские журналисты начали распространять липовое удостоверение северокорейского военнослужащего, якобы взятого в плен под Селидовом, сообщил Telegram-канал Shot. Выяснилось, что на фотографии — южнокорейский актер, звезда сериала «Игра в кальмара» Ли Джон-джэ.
«Украинские каналы форсят удостоверение <…>, но не просекли в очередной раз, что их развели», — отметили авторы статьи.
Ранее в базу украинского сайта «Миротворец» попал Райан Гослинг — американского актера выдали за «российского военного преступника». В карточке отметили, что он якобы погиб во время боевых действий в Курской области.
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