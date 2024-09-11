Фото русского Райана Гослинга появилось на «Миротворце»

Украинский сайт «Миротворец» включил в список так называемых врагов Украины двойника канадского актера Райана Гослинга. Его карточка с фотографией появилась в разделе «российский военный преступник» с пометкой, что он погиб в боях в Курской области.

Мужчина, чье фото опубликовали на скандальном украинском ресурсе, внешне похож на актера Райана Гослинга. Его обвинили в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

В список «Миротворца» его включили под именем Родиона Гослова с позывным Бегущий. Кроме того, в карточке указали, что он якобы имеет звание младшего лейтенанта и является сотрудником управления ФСБ по Курской области.

«Дата ликвидации: 31 августа 2024 года в Курской области», — отметили на сайте.

При этом его позывной Бегущий может быть отсылкой к роли Гослинга в фильме «Бегущий по лезвию 2049».

Сейчас ошибка на сайте украинского ресурса устранена, а фотография Гослинга удалена, сообщило издание Life.

Ранее в базу «Миротворца» включили израильскую участницу Евровидения Эден Голан.