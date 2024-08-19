Украина начнет принудительно вывозить детей из Красноармейского района

Власти Украины предупредили о принудительной эвакуации детей из Красноармейска

Фото: РИА «Новости»

Украинское руководство объявило принудительную эвакуацию семей с детьми из населенных пунктов Красноармейского района в подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной Республики. Об этом заявил назначенный Киевом «глава военной администрации» Вадим Филашкин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в Красноармейском районе проживают более 53 тысяч человек, в том числе почти четыре тысячи детей. Филашкин добавил, что российские войска продолжают продвигаться.

«За последнее время фронт подошел слишком близко к Покровскому району (украинское название Красноармейска — прим. ред.), и на это следует реагировать должным образом», — указал он.

Ранее ВС России освободили железнодорожную станцию Выемка и крупный населенный пункт Дзержинской агломерации Артемово. По данным Минобороны, подразделения «Южной» группировки войск улучшили свои позиции и ликвидировали до 570 боевиков ВСУ.

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