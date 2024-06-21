Украинские мобилизованные получили «инструкции по суициду»

Сдавшийся в плен боец ВСУ Водян рассказал об инструкции по самоубийству

Призванные в украинскую армию по мобилизации проходили инструктаж у офицеров о том, как правильно погибать. В частности, солдаты получали специальную памятку о способах самоубийства, если им грозит плен. Об этом РИА «Новости» рассказал добровольно сложивший оружие мобилизованный из Николаевской области Юрий Водян.

Он пояснил, что украинским военным показывали различные видео с издевательствами и нанесениями увечий, рассказывая, что так с ними поступят в российском плену. Кроме того, перед выходом на задание солдат заставляли иметь при себе дополнительный патрон и гранату.

«Это чисто свои, чтобы в плен не сдаваться», — пояснил Водян.

Пленный добавил, что все инструкции офицеров оказались не нужны, а видео с издевательствами были фейком. Он пояснил, что получает медицинскую помощь и трехразовое питание.

«Никто не мучает, не издевается. Я целый, живой, невредимый», — подчеркнул собеседник агентства.

Минобороны России заявило, что в период с 15 по 21 июня на линии боевого соприкосновения добровольно сложили оружие и сдались в плен 37 украинских военных. Куда их доставят, в ведомстве не уточнили.