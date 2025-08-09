Украинские минометчики расстреляли бригаду медиков в Константиновке

В Константиновке украинские минометчики обстреляли машину скорой помощи. В результате погиб один из медиков, водитель получил ранения. Военный эксперт Игорь Кимаковский рассказал ТАСС , что группа медиков прибыла в частный сектор по вызову. До этого туда попали несколько минометных мин, одна из которых ранила местную жительницу.

«После минометного обстрела частных домов в районе школы № 27 во время оказания помощи гражданскому населению погибла медик, ранены водитель и женщина, получившая контузию при предыдущем обстреле. Оба удара были нанесены со стороны Дружковки», — сказал Кимаковский.

Он отметил, что вторая атака была целенаправленной. Мина попала в автомобиль медиков, выезжавших из зоны обстрела. На месте удара местные жители нашли осколки мин, произведенных странами НАТО.

Кимаковский сообщил ТАСС, что ВСУ активно обстреливают Константиновку, чтобы запугать местных жителей. Удары наносятся в основном из Дружковки и ее окрестностей, по словам Кимаковского, информацию об этом предоставили жители этих городов. Позднее, добавил он, факт провокаций подтвердился другими источниками.

Ранее украинский беспилотник атаковал машину скорой помощи в городе Пологи. Водитель погиб, две женщины — фельдшер и медицинская сестра — получили ранения.