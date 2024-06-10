Украинские F-16 за границей назвали законной целью ВС России

Переданные Украине истребители F-16 уничтожат даже в том случае, если их разместят за границей. Российские войска получат право бить по самолетам, которые участвовали в боевых действиях, заявил РИА «Новости» председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Депутат объяснил, что Вооруженные силы России способны поражать воздушные цели где угодно. Он заявил, что переданные Украине F-16, базирующиеся на зарубежных аэродромах, станут законной целью в том случае, если их задействуют в боевых действиях в зоне СВО. Картаполов допустил, что пострадают как истребители, так и аэродромы.

«Если они взлетают с аэродромов какой-то страны, заходят в воздушное пространство Украины, пускают ракеты и возвращаются туда, то это законная цель. Что касается [возможности] сбивать, мы можем сбивать кого угодно и где угодно», — сказал он.

Начальник авиации командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергей Голубцов заявил, что некоторые полученные от Запада истребители разместят на зарубежных аэродромах. Он сказал, что их оставят в безопасном месте в качестве резерва.