Украинские дроны сожгли дом в Белгородской области

Украинские военные выпустили беспилотники по Белгородской области. В селе Отрадном сгорел жилой дом, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«ВСУ нанесли удары по селу Отрадное Белгородского района с помощью БПЛА. Предварительно, пострадавших нет. <…> Информация о последствиях уточняется», — сказал он.

На один жилой дом налетели сразу два дрона-камикадзе. Гладков сообщил, что они спровоцировали пожар, здание полностью сгорело. Третий беспилотник взорвался возле другого частного дома. Взрывная волна выбила окна, осколки посекли фасад.

В Калужской области утром 22 ноября военные обезвредили два дрона — возле Калуги и у границы с Брянской областью. Губернатор Владислав Шапша призвал местных жителей не прикасаться к обломкам сбитых беспилотников, так как это опасно.