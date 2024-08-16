Украинские дроны сбросили взрывные устройства на дома в белгородской Графовке

Украинские боевики атаковали село Графовка Краснояружского района, применив БПЛА. В результате налета дронов полностью сгорели два автомобиля местных жителей. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, среди населения пострадавших нет.

«Взрывные устройства сбросили ВСУ на частный сектор с беспилотника, в результате этого полностью сгорели два автомобиля. Повреждения также получили два частных домовладения. Посечены заборы и фасады, выбиты окна», — написал Гладков.

Днем ранее украинский беспилотник атаковал машину бригады скорой помощи в Белгородской области. Врачи в этот момент оказывали помощь пострадавшим после удара другого БПЛА, в итоге медики получили ранения.

Главный врач СМП региона Алексей Жиров заявлял, что киевский режим в очередной раз продемонстрировал свое истинное лицо, без каких-либо масок.