Украинские дроны сбросили взрывные устройства на дома в белгородской Графовке

Гладков: ВСУ атаковали БПЛА село Графовка, сгорели два автомобиля

губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Фото: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков/Telegram

Украинские боевики атаковали село Графовка Краснояружского района, применив БПЛА. В результате налета дронов полностью сгорели два автомобиля местных жителей. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Фото: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков/Telegram
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губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Фото: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков/Telegram
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По его словам, среди населения пострадавших нет.

«Взрывные устройства сбросили ВСУ на частный сектор с беспилотника, в результате этого полностью сгорели два автомобиля. Повреждения также получили два частных домовладения. Посечены заборы и фасады, выбиты окна», — написал Гладков.

Днем ранее украинский беспилотник атаковал машину бригады скорой помощи в Белгородской области. Врачи в этот момент оказывали помощь пострадавшим после удара другого БПЛА, в итоге медики получили ранения.

Главный врач СМП региона Алексей Жиров заявлял, что киевский режим в очередной раз продемонстрировал свое истинное лицо, без каких-либо масок.

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