Беспилотник ВСУ ударил по бригаде скорой помощи в Белгородской области

Два медика скорой помощи были ранены при атаке дронов ВСУ под Белгородом

В Белгородской области украинский беспилотник атаковал бригаду скорой помощи, сотрудники которой помогали жильцам многоквартирного дома после удара другого дрона. Два медика были ранены, сообщил на своей странице во «ВКонтакте» главный врач СМП региона Алексей Жиров.

Он отметил, что «неонацистский укрорейх» в очередной раз показал свое настоящее лицо, без каких-либо масок и иллюзий. Жиров рассказал, что бригада прибыла на вызов, чтобы помочь двум жильцам, пострадавшим из-за атаки украинского дрона.

«Сотрудники СМП начали оказывать помощь. В это время враг атаковал дроном еще раз. Наши коллеги получили различного рода травмы», — написал он.

Жиров подчеркнул, что оператор украинского дрона видел, что атаковал медиков и еще в жилом доме. По его словам, это «настоящая террористическая атака на мирных жителей».

В заключение главврач СМП пожелал коллегам скорейшего выздоровления, заявив, что врач своих целей не достигнет, а медики продолжат помогать жителям области при любых обстоятельствах.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в городе Шебекино из-за атаки вражеских БПЛА пострадали четыре человека — два местных жителя и два фельдшера.