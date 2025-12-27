Украинские дроны повредили объект теплоснабжающей организации в Горловке

Украинские дроны атаковали объект теплоснабжающей инфраструктуры в Горловке. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале .

«В результате атаки БПЛА украинских террористов в Калининском районе Горловки поврежден объект теплоснабжающей организации», — написал он.

Информация о пострадавших не поступала.

В этот же день Вооруженные силы Украины сбросили взрывное устройство с беспилотника на гражданский автомобиль в поселке шахты имени Изотова, который находится в Никитовском районе Горловки. Один мирный житель из-за атаки украинских дронов получил ранение в поселке станции Никитовка.

Ранее в Горловке мирная жительница погибла при атаке украинских боевиков. Еще два человека пострадали в результате артиллерийского удара ВСУ в поселке Короленко.