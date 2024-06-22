Украинские дроны-камикадзе атаковали магазин в курском поселке Теткино

врио губернатора Курской области Алексей Смирнов
Фото: врио губернатора Курской области Алексей Смирнов/Telegram

Продовольственный магазин подвергся атаке украинских дронов-камикадзе в поселке Теткино. Об этом сообщил в Telegram-канале врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

В результате налета БПЛА никто из жителей не пострадал. Вспыхнувший пожар в здании быстро потушили. Смирнов принес отдельную благодарность сотрудникам МЧС за мужество и самоотверженную работу.

врио губернатора Курской области Алексей Смирнов
Фото: врио губернатора Курской области Алексей Смирнов/Telegram
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врио губернатора Курской области Алексей Смирнов
Фото: врио губернатора Курской области Алексей Смирнов/Telegram
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врио губернатора Курской области Алексей Смирнов
Фото: врио губернатора Курской области Алексей Смирнов/Telegram
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Помимо этого, после сбросов с украинских коптеров пожары вспыхнули в неработающем с 2022 года здании детского дома и одном многоквартирном доме.

В селе Махновка Суджанского района при обстреле пострадали здания недействующей птицефабрики, добавил глава области.

Днем в Суджанском и Беловском районах Курской области системы ПВО сбили две украинские ракеты. Причем из-за DDos-атаки на серверы система оповещения населения о воздушной опасности не сработала. Последствия вмешательства киберпреступников уже устранили, подчеркнул Смирнов.

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