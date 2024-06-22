Две украинские ракеты сбили над Курской областью

В Курской области системы противовоздушной обороны сбили две украинские ракеты. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram-канале .

«В Суджанском и Беловском районах наши системы ПВО сбили две украинские ракеты. Благодарю наших защитников!» — написал он.

Смирнов пояснил, что на серверы области совершили DDos-атаку, из-за чего произошел технический сбой и вовремя не сработала система оповещения. Глава региона добавил, что последствия атаки уже устранили.

Врио губернатора напомнил, что снимать работу установок ПВО и публиковать в Сети, как и рассказывать об их местоположении, нельзя.

«От этого зависит безопасность наших военных и нас самих», — заключил он.

Данные о погибших или пострадавших в результате попытки атаковать Курскую область ракетами Смирнов не привел.