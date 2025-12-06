Обломки дронов повредили АЗС и школу под Воронежем

Обломки уничтоженных минувшей ночью украинских беспилотников повредили ряд гражданских объектов в Воронежской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Гусев.

По его словам, среди местных жителей пострадавших нет, но есть разрушения в муниципалитетах.

«В городском округе обломки БПЛА повредили крышу АЗС и кровлю дома в СНТ. В одном из районов — остекление и фасад школы, фасад одного малоэтажного дома и окна одного частного, линию электропередачи и автомобиль», — написал Гусев.

В еще одном районе, добавил губернатор, повреждения получили две надворные постройки, гараж с автомобилем внутри и три частных дома.

«Оперативные службы работают на местах. Затем проведут оценку ущерба, начнутся ремонтные работы», — заключил он.

Минобороны утром 6 декабря рапортовало об уничтожении 27 беспилотников над Воронежской областью.