Украинские дроны атаковали российскую столицу
Собянин: над Москвой силы ПВО сбили два вражеских БПЛА
Ночью над Москвой силы ПВО Министерства обороны России уничтожили два беспилотника, пытавшихся атаковать город. Об этом мэр города Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.
На месте падения обломков воздушного средства работают специалисты оперативных служб. О возможных повреждениях и жертвах мэр не сообщил. Предварительно, никто не пострадал.
Все экстренные службы столицы работают в штатном режиме. Подробности происшествия уточняются.
Ранее Минобороны сообщило, что прошедшей ночью, 27 ноября, средства противовоздушной обороны уничтожили 118 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России.