Средства ПВО уничтожили 118 украинских БПЛА над Россией за ночь

Прошедшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили 118 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

Больше всего дронов ликвидировали над Белгородской областью — 52 аппарата, над Курской сбили 26 БПЛА, над Самарской — 18. По шесть беспилотников уничтожили в Краснодарском крае и Брянской области, по два — в Воронежской, Липецкой и Оренбургской областях.

«Один БПЛА — над территорией Волгоградской области, один БПЛА — над территорией Тульской области», — добавили в Минобороны.

Еще по одному дрону ликвидировали в Ростовской области и над акваторией Черного моря.

В ночь на 26 ноября силы ПВО сбили 33 украинских беспилотника над российскими регионами.