Украинские дроны атаковали два танкера в Черном море

Украинские беспилотники атаковали танкеры Delta Harmony и Matilda, пришвартованные у терминала Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Суда не потеряли плавучести, несмотря на повреждения. По данным оператора «Казмунайгаз», танкер Matilda зафрахтовали для перевозки казахстанской нефти и должны были загрузить 18 января. Экипаж при атаке не пострадал. Точную оценку ущерба еще предстоит провести.

Ранее в самом Казахстане возбудили уголовное дело против жителей республики, которые призывали Украину бить беспилотниками по терминалам КТК и другой нефтяной инфраструктуре. Прокуратура проверит их высказывания на предмет пропаганды терроризма и государственной измены.