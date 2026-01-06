В Казахстане возбудили дело из-за высказываний жителей об атаках украинских БПЛА

Полиция Астаны возбудила уголовное дело после заявлений некоторых казахстанцев об атаке украинских беспилотников на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума. Об этом сообщил генпрокурор республики Берик Асылов в ответ на депутатский запрос.

«В ходе досудебного расследования приняты меры к установлению данных лиц и сбору доказательств их виновности, по результатам которых их действиям будет дана окончательная квалификация и принято процессуальное решение», — отметил Асылов.

Ответ опубликован на сайте Мажилиса, нижней палаты парламента Казахстана.

Депутаты Мажилиса от правящей партии «Аманат» 17 декабря обратились к Генпрокуратуре с просьбой проверить и привлечь к ответственности по статьям Уголовного кодекса о пропаганде терроризма и государственной измене тех, кто призывает к ударам по КТК и другой инфраструктуре, а также поддерживает такие действия в социальных сетях.

В ночь на 29 ноября украинские безэкипажные катера атаковали морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума. В результате удара был поврежден причал ВПУ-2. По распоряжению капитана морского порта Новороссийск все погрузочные и другие операции были остановлены. Танкеры вывели за пределы акватории Каспийского трубопроводного консорциума.

Ранее журнал The National Interest сообщил, что теракты ВСУ в акватории Новороссийска только спровоцировали рост мировой стоимости энергоресурсов, но Россия смогла быстро с этим справиться.