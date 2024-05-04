Украинские БПЛА ударили по медсанчасти рядом с Запорожской АЭС | 360°

Спецоперация 04 мая 2024, 14:31 Украинские БПЛА ударили по медсанчасти рядом с Запорожской АЭС Сотрудник ЗАЭС Яшина: ВСУ атаковали дронами медсанчасть в Энергодаре Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty / Global Look Press

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Украинские боевики направили дроны-камикадзе в медико-санитарную часть Энергодара, где располагается Запорожская атомная электростанция. Об этом ТАСС заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

«Майские праздники проходят напряженно», — подчеркнула специалист.

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Она рассказала, что прилеты по самой станции не фиксировались. По ее словам, ВСУ периодически обстреливают Энергодар. Последний раз украинские военные атаковали эту территорию 3 мая. Никто из жителей не пострадал, добавила Яшина.

«Последние прилеты были вчера. Один из них был, в том числе на территории медико-санитарной части города», — отметила директор по коммуникациям ЗАЭС.

Ранее эксперты МАГАТЭ выявили более 100 выстрелов неподалеку от станции. В агентстве обратили внимание, что военная активность вокруг ЗАЭС фиксируется почти каждый день.