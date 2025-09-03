Украинские БПЛА повредили дома, автомобили и хозпостройки на Кубани

В Краснодарском крае еще по четырем адресам нашли обломки украинских БПЛА. Об этом сообщил региональный оперштаб .

«Во всех случаях пострадавших нет. На месте работают специальные и экстренные службы», — уточнили там.

Из-за падения обломков в хуторе Трудобеликовском в трех домах выбило окна. Также БПЛА повредили хозпостройки и три автомобиля.

Всего в результате атаки ВСУ на Красноармейский район обломки дронов нашли по семи адресам. Специальная комиссия оценит причиненный ущерб.

Ранее сообщалось о взрыве на окраине хутора Могукоровского Крымского района. В одном из домов также выбило окна. Украина пыталась атаковать и другие населенные пункты Краснодарского края.