Украинские БПЛА повредили дома, автомобили и хозпостройки на Кубани
В Краснодарском крае еще по четырем адресам нашли обломки украинских БПЛА. Об этом сообщил региональный оперштаб.
«Во всех случаях пострадавших нет. На месте работают специальные и экстренные службы», — уточнили там.
Из-за падения обломков в хуторе Трудобеликовском в трех домах выбило окна. Также БПЛА повредили хозпостройки и три автомобиля.
Всего в результате атаки ВСУ на Красноармейский район обломки дронов нашли по семи адресам. Специальная комиссия оценит причиненный ущерб.
Ранее сообщалось о взрыве на окраине хутора Могукоровского Крымского района. В одном из домов также выбило окна. Украина пыталась атаковать и другие населенные пункты Краснодарского края.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте