Массированная атака на Донецк. ВСУ применили ударные беспилотники

Украинские войска устроили массированную атаку на ДНР. Под ударами беспилотников несколько городов, сообщила пресс-служба управления по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства республики.

«Противник массировано атакует ударными БПЛА сразу несколько городов республики. Последствия атак уточняются», — сообщили чиновники.

Вооруженные силы Украины открыли массированный огонь по Донецку, сообщил Telegram-канал Shot. Первые взрывы прогремели 28 июля после 23 часов. В Куйбышевском районе разгорелся пожар, в Киевском районе беспилотник атаковал многоквартирный дом. Повреждена одна из подстанций, из-за чего несколько районов города обесточены.

В июле Донецк уже становился мишенью ВСУ. Снаряд попал в дом на Университетской улице и здание травматологического центра.