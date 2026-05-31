Украинские БПЛА атаковали предприятие в Кировской области

Утром 31 мая беспилотники атаковали предприятие в Уржумском районе Кировской области. Об этом сообщил губернатор Александр Соколов в телеграм-канале .

«Есть возгорание. Жертв и пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, ситуация под контролем», — написал он.

Глава региона напомнил, что антитеррористическая комиссия запретила размещать фото, видео и любую информацию о последствиях ударов БПЛА в социальных сетях, СМИ и других ресурсах. Соколов призвал население придерживаться этого правила.

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили над регионами России 216 БПЛА самолетного типа.