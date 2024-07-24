Украинские БПЛА атаковали неработающее предприятие под Курском

Украинские беспилотники ночью атаковали неработающее предприятие в Льгове. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале .

«После сбросов взрывных устройств на территории возникло возгорание», — написал он.

Пламя оперативно потушили. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Утром в Курской области объявляли ракетную опасность. Жителей призывали укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Сирены звучали около 25 минут.

Регион регулярно атакую украинские боевики. Ранее мирный житель деревни Анатольевка пострадал после сброса взрывного устройства с украинского дрона. До этого из-за ударов ВСУ без света остался поселок Глушково.