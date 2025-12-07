Украинские беспилотники сбрасывали мины на кошек в районе Волчанска. Об этом рассказал командир отряда штурмовиков группировки «Север» с позывным Ветер в эфире «Соловьев Live» .

Он пояснил, что российские военные заводили животных в укреплениях для ловли мышей. Но ВСУ отслеживали котов и кошек и сбрасывали на них боеприпасы.

«Мы смотрели, как они даже мины не жалеют на животных. Вот кот ползет — они даже его убивают», — заявил командир.

В конце сентября военно-политический эксперт Ян Гагин заявил, что российские военные нашли на бывших позициях ВСУ в районе Курахова в Донецкой Народной Республике окровавленный алтарь. Он подчеркнул, что капище использовали украинские националистические батальоны для посвящения новых бойцов.

Гагин заявил, что в качестве жертв боевики выбирали людей, которым наносили несколько ножевых ранений и ждали, пока они полностью истекут кровью.