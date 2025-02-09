Украинские боевики за сутки выпустили по Белгородской области 87 боеприпасов

Украинские военные за сутки устроили в Белгородской области 48 атак беспилотников и выпустили по региону 87 боеприпасов. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своем Telegram-канале .

По его словам, в Валуйском муниципальном округе из-за действий ВСУ получил тяжелое ранение водитель гражданского грузовика. В селе Шелаево БПЛА сбросил взрывчатку на грузовик, в результате пострадал мирный житель.

«Пострадавший с минно-взрывной травмой, ранениями лица и рук госпитализирован в областную клиническую больницу», — рассказал дипломат.

Он добавил, что боевики атаковали жилые дома и производства в Шебекинском и Грайворонском округах. Украинские военные работали артиллерией по населенным пунктам Белгородском, Краснояружском, Борисовском районах, подчеркнул Мирошник.

«Нацисты по расписанию бьют по домам и строениям в населенных пунктах, разрушают инфраструктуру, запугивают местное население, мешают восстанавливать разрушенные объекты», — написал он.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что из-за обстрела ВСУ жители нескольких белгородских поселков остались без электроэнергии. Из-за повреждения ЛЭП свет пропал в Нечаевке, Бочковке, Ровенеке и Ясных Зорях.