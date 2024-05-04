Пожар в курской деревне начался после атаки ВСУ | 360°

Спецоперация 04 мая 2024, 13:33 Пожар в курской деревне начался после атаки ВСУ Старовойт: ВСУ обстреляли Успеновку, два дома загорелись Telegram-канал губернатора Курской области Романа Старовойта

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Украинские военные обстреляли деревню Успеновка в Курской области, загорелись два частных дома. Губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале опубликовал фото с места происшествия.

«Никто из жителей не пострадал. Возникли возгорания в двух домовладениях», — написал он.

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Глава Курской области отметил, что пожарные смогут начать тушить пламя только после того, как это позволит сделать обстановка. Старовойт пообещал помочь собственникам поврежденных домов восстановить имущество.

Telegram-канал губернатора Курской области Романа Старовойта Telegram-канал губернатора Курской области Романа Старовойта Telegram-канал губернатора Курской области Романа Старовойта Telegram-канал губернатора Курской области Романа Старовойта

Ранее украинские боевики ударили по селу Коровяковка Глушковского района Курской области. В результате обстрела повреждения получили пять домов, трактор и легковушка.