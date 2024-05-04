Пожар в курской деревне начался после атаки ВСУ | 360°

04 мая 2024, 13:33
Пожар в курской деревне начался после атаки ВСУ
Старовойт: ВСУ обстреляли Успеновку, два дома загорелись
Украинские военные обстреляли деревню Успеновка в Курской области, загорелись два частных дома. Губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале опубликовал фото с места происшествия.
«Никто из жителей не пострадал. Возникли возгорания в двух домовладениях», — написал он.
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Глава Курской области отметил, что пожарные смогут начать тушить пламя только после того, как это позволит сделать обстановка. Старовойт пообещал помочь собственникам поврежденных домов восстановить имущество.
Ранее украинские боевики ударили по селу Коровяковка Глушковского района Курской области. В результате обстрела повреждения получили пять домов, трактор и легковушка.
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