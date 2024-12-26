Украинские военные обустраивают оборонительный рубеж возле населенного пункта Черкасское Поречное в курском приграничье. Об этом RT заявил командир группы Варвар в составе специального отряда быстрого реагирования «Ахмат».

По его словам, ВСУ глубоко окопались возле села в Курской области.

«Они готовятся полностью к оборонительному рубежу», — объяснил российский военный.

Он добавил, что его отряд несколько раз обнаруживал неподалеку от мест боев украинские склады боеприпасов и узлы связи. Иногда военнослужащие также находят точки взлета беспилотников противника, благодаря чему отслеживают весь маршрут вплоть до места, куда ВСУ сажают БПЛА.

Ранее украинская армия потеряла в Курской области более 300 боевиков. По данным Минобороны, ВС России уничтожили 12 единиц бронированной техники, восемь автомобилей, четыре миномета и артиллерийское орудие.