Командование ВСУ старается ликвидировать украинских солдат, которые сдаются в плен российским военным. Таким образом они пытаются убрать свидетелей своих преступлений в зоне СВО. Об этом рассказал пленный солдат ВСУ, слова которого привело РИА «Новости» .

С беспилотника им сбросили средства связи и носилки, после чего они получили приказ отойти примерно на сто метров. Однако во время движения группу начали атаковать FPV-дроны. В результате погиб и второй раненый боец. По словам солдата, помощь они получили только сдавшись российским военным.

Как рассказал боец, в его группе были два тяжелораненых сослуживца, один из которых умер, не дождавшись эвакуации.

Никто не обижал… никто не трогал, чаем напоили, накормили, сигарет дали даже в излишке, у нас там столько не было.

Также он обратился к тем, кто только вступил в ряды ВСУ, и мирным жителям Украины, рассказав, что офицеры ВСУ угрожают солдатам расправой за невыполнение приказов и при этом бросают солдат без помощи, а кроме того, добивают раненых и окруженных.

«Я так понимаю, что, как они увидели, что мы сдаемся в плен, лежим, такие свидетели им не нужны, и они просто решили нас убрать, дай бог, что нам повезло и нас вывели», — объяснил пленный.

Ранее пленный украинский солдат рассказал, что зашедшие в курское Русское Поречное боевики ВСУ должны были находиться там две недели, после чего командование планировало их сменить.