Действующая средняя школа в селе Орлянском Запорожской области получила значительные повреждения после удара украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий .

Он опубликовал фотографии с последствиями атаки на учебное заведение, на которых видны поврежденная кровля, выбитые окна и снесенные входные двери.

«Террористы нанесли целенаправленный удар по зданию и территории действующей Орлянской средней школы Васильевского муниципального округа», — заявил Балицкий.

Губернатор Запорожской области подчеркнул, что во время атаки внутри здания никого не было, что позволило избежать жертв и ранений. Балицкий добавил, что сейчас в школе работают оперативные службы.

Школы и детские сады Запорожской области уже не раз получали повреждения от атак украинских боевиков. В минувший четверг, 3 сентября, беспилотники поразили здания детского сада «Калинка» и школы в селе Скельки.

Как сообщил Балицкий, в заведениях остались поврежденные кровля и перекрытия, а также выбитые окна.