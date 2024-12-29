Украинские военные убили в Селидове 12 местных жителей, которые пришли за питьевой водой к единственной в районе скважине. Об этом РИА «Новости» рассказала беженка из города Елена Николаенко.

«Все, которые остались в Селидово жить, все ходили, питьевая вода только возле шестой школы», — отметила она.

Женщина добавила, что к этому месту за водой ходил весь город. По ее словам, ВСУ уничтожили источник.

«Двенадцать человек там погибло. Они специально ее взорвали, скважину взорвали», — подчеркнула она.

Ранее украинские войска начали отступать с территории Донецкой Народной Республики в направлении Днепропетровской области. Военнослужащий с позывным Мучной рассказал, что ВСУ отходят на «последнюю линию обороны». По его словам, ВС России смогут получить более удобный доступ к поселкам Удачное и Котлино, если установят контроль над Нововасильевкой. Мучной также подтвердил риск потери села Ясенево — важного логистического узла.