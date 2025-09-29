Украинские войска ударили беспилотником по окруженным военным 57-й отдельной мотопехотной бригады и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады, пытавшимся сдаться в плен на Харьковском направлении. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в силовых структурах.

Украинских боевиков окружили в лесу недалеко от Синельниково. Военных осталось около 10, потихоньку они начинают сдаваться в плен.

«Группа из трех военнослужащих 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады попыталась сдаться в плен, выдвинувшись в сторону позиций ВС России с поднятыми руками, но попала под удар дронов со стороны своих же сослуживцев», — заявил собеседник журналистов.

Он отметил, что двое в результате удара погибли, одному удалось спастись, он попал в плен.

Ранее командир спецназа с позывным Викинг рассказал, что офицеры ГУР Украины сдались в плен российским десантникам на Запорожском направлении.

Он отметил, что военные ВДВ России провели успешную операцию по выманиванию противника на позиции. ВСУ пытались использовать погодные условия и технику, чтобы просочиться, но российские войска контролируют их «намного дальше, чем они могут себе представить».