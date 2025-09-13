Офицеры ГУР Украины сдались в плен российским десантникам в Запорожье

Офицеры Главного управления разведки Украины сдались в плен российским бойцам ВДВ на Запорожском направлении. Об этом РИА «Новости» рассказал командир спецназа с позывным Викинг.

«Недавно были очередные сдававшиеся в плен. Из них даже были офицеры подразделений ГУР», — отметил Викинг.

Десантники провели успешную операцию по выманиванию украинских боевиков на позиции российских военных, пояснил командир спецназа. По словам Викинга, украинцы пытались использовать рельеф местности, погодные условия и технические средства, чтобы попытаться просочиться.