Офицеры ГУР Украины сдались в плен российским десантникам в Запорожье
Офицеры Главного управления разведки Украины сдались в плен российским бойцам ВДВ на Запорожском направлении. Об этом РИА «Новости» рассказал командир спецназа с позывным Викинг.
«Недавно были очередные сдававшиеся в плен. Из них даже были офицеры подразделений ГУР», — отметил Викинг.
Десантники провели успешную операцию по выманиванию украинских боевиков на позиции российских военных, пояснил командир спецназа. По словам Викинга, украинцы пытались использовать рельеф местности, погодные условия и технические средства, чтобы попытаться просочиться.
Но мы контролируем их намного дальше, чем они могут себе представить.
Викинг
Ранее украинский военнопленный рассказал, как солдаты ВСУ три дня сидели без воды, пока не сдались в плен. Российские военные отнеслись к ним по-человечески, первым делом напоив боевиков.